Ермак надеется, что план Кравчука по Донбассу начнут рассматривать на следующей неделе
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что план урегулирования ситуации на Донбассе, предложенный Леонидом Кравчуком, рассмотрят уже на следующей неделе.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента, пишет RegioNews.
Если мы говорим о ТКГ, последние события этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау – ред.). То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", – отметил руководитель ОП.
По словам Ермака, во вторник, 10 ноября, продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.
А 13 ноября мы договорились о проведении видеоконференции советников в Нормандском формате. Я думаю, что мы тоже рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором про такие важные вещи, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", – сообщил глава Офиса Президента.
Напомним, Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.