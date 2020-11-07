Ермак надеется, что план Кравчука по Донбассу начнут рассматривать на следующей неделе

План действий уже прислали представительнице главы ОБСЕ в Украине

План действий уже прислали представительнице главы ОБСЕ в Украине

Фото: Офис президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что план урегулирования ситуации на Донбассе, предложенный Леонидом Кравчуком, рассмотрят уже на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, пишет RegioNews.

Если мы говорим о ТКГ, последние события этой недели – Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау – ред.). То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", – отметил руководитель ОП.

По словам Ермака, во вторник, 10 ноября, продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

А 13 ноября мы договорились о проведении видеоконференции советников в Нормандском формате. Я думаю, что мы тоже рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором про такие важные вещи, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаются на неподконтрольной территории", – сообщил глава Офиса Президента.

Напомним, Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.