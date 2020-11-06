ТВК оприлюднила поіменний склад депутатів нової Київради

Найбільшими фракціями стануть "Європейська солідарність" та УДАР

Найбільшими фракціями стануть "Європейська солідарність" та УДАР

Фото: із відкритих джерел

У п’ятницю, 6 листопада Київська міська Територіальна виборча комісія оприлюднила інформацію про поіменний склад нової Київської міської ради за результатами місцевих виборів.

Про це повідомляє "Деловая столица”, передає RegioNews.

За даними ТВК, найбільшою фракцією в Київраді стане "Європейська Солідарність", вона матиме 31 депутата. У фракції УДАР мера Віталія Кличка їх буде 30.

"Європейська Солідарність":

Володимир Прокопів, Людмила Ковалевська, Леонід Ємець, Ігор Баленко, Олександр Супрун, Андрій Задерейко, Андрій Порайко, Олександр Гребінський, Сергій Артеменко, Тарас Криворучко, Олександр Міщенко, Владислав Турець, Ірина Неборак, Ірина Ар'єва, Сергій Таран, Олексій Окопний, Вадим Сторожук, Анна Коваленко, Георгій Ясинський, Ольга Галицька, Олександр Тимченко, Динара Габібуллаева, Олег Левченко, Марина Порошенко, Віктор Кононенко, Костянтин Усов, Володимир Андрусишин, Наталія Пастухова, Ігор Хацевич, Павло Бойченко, Ольга Чайка;

УДАР:

Дмитро Калініченко, Олеся Пинзеник, Володимир Гончаров, Олександр Гончаров, Максим Макаренко, Ганна Старостенко, Віктор Рушков, Михайло Іщенко, Ігор Опадчій, Олена Обраменко, Олесь Маляревич, Андрій Странніков, Мирослава Смирнова, Богдан Черній, Михайло Терентьєв, Валентин Мондрієвський, Віктор Брагінський, Олеся Зубрицька, Вікторія Муха, В'ячеслав Непоп, Олег Костюшко, Катерина Кириченко, Дмитро Банас, Віталій Кличко (обраний мером), Олександр Шовковський, Юлія Лимар, Владислав Андропов, Роман Романюк, Дмитро Білоцерківець, Володимир Бондаренко;

"Єдність" Олександра Омельченка:

Олександр Омельченко, Юлія Єрмоленко, Наталія Белікашвілі, Сергій Кімчак, Олеся Самолутченко, Оксана Поцілуйко, Ярослав Федоренко, Ігор Шпак, Вадим Іванченко, Віталій Павлик, Юрій Сулига, Ольга Веремеєнко, Ваган Томасян, Роман Ярошенко;

"Батьківщина":

Ігор Галайчук, Володимир Солончак, Анна Свириденко, Олександр Бродський, Олексій Кучеренко, Віталій Нестор, Денис Москаль, Олександра Кужель, Ольга Гоцуляк, Алла Шлапак, Юрій Зубков, Олена Марченко;

ОПЗЖ:

Олександр Попов, Юлія Сімуніна, Михайло Царенко, Олександр Плужник, Олена Мичало, Ігор Кириленко, Юлія Уласик, Марія Марк, Михайло Наконечний, Рустем Ахметов, Володимир Кравець, Володимир Яловий;

"Слуга народу":

Євгенія Кулеба, Михайло Присяжнюк, Олена Говорова, Юрій Федоренко, Владислав Трубіцин, Лілія Пашина, Георгій Зантарая, Вікторія Бурдукова, Микола Конопелько, Євген Кузьменко, Ксенія Семенова;

"Голос":

Максим Нефедов, Зоя Ярош, Костянтин Богатов, Аліна Михайлова, Григорій Маленко, Олександр Лінчевський, Сергій Попатенко, Тарас Козак, Вадим Васильчук.

Нагадаємо, до Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів.

Також повідомлялось, що Кличко офіційно переміг на виборах мера Києва у першому турі.