ТИК обнародовала поименный состав депутатов нового Киевсовета

Крупнейшими фракциями станут "Европейская солидарность" и УДАР

Крупнейшими фракциями станут "Европейская солидарность" и УДАР

Фото: из открытых источников

В пятницу, 6 ноября Киевская городская Территориальная избирательная комиссия обнародовала информацию о поименном составе нового Киевского городского совета по результатам местных выборов.

Об этом сообщает "Деловая столица", передает RegioNews.

По данным ТИК, крупнейшей фракцией в Киевсовете станет "Европейская Солидарность", она будет иметь 31 депутата. Во фракции УДАР мэра Виталия Кличко их будет 30.

"Европейская Солидарность":

Владимир Прокопив, Людмила Ковалевская, Леонид Емец, Игорь Баленко, Александр Супрун, Андрей Задерейко, Андрей Порайко, Александр Погребиский, Сергей Артеменко, Тарас Криворучко, Александр Мищенко, Владислав Турец, Ирина Никорак, Ярина Арьева, Сергей Таран, Алексей Окопный, Вадим Сторожук, Анна Коваленко, Георгий Ясинский, Ольга Галицкая, Александр Тимченко, Динара Габибуллаева, Олег Левченко, Марина Порошенко, Виктор Кононенко, Константин Усов, Владимир Андрусишин, Наталья Пастухова, Игорь Хацевич, Павел Бойченко, Ольга Чайка;

УДАР:

Дмитрий Калиниченко, Олеся Пынзенык, Владимир Гончаров, Александр Гончаров, Максим Макаренко, Анна Старостенко, Виктор Рушко, Михаил Ищенко, Игорь Опадчий, Елена Овраменко, Олесь Маляревич, Андрей Странников, Мирослава Смирнова, Богдан Черний, Михаил Терентьев, Валентин Мондриевский, Виктор Брагинский, Олеся Зубрицкая, Виктория Муха, Вячеслав Непоп, Олег Костюшко, Екатерина Кириченко, Дмитрий Банас, Виталий Кличко (избран мэром), Александр Шовковский, Юлия Лымарь, Владислав Андронов, Роман Романюк, Дмитрий Белоцерковец, Владимир Бондаренко;

"Єдність" Александра Омельченко:

Александр Омельченко, Юлия Ермоленко, Наталья Беликашвили, Сергей Кримчак, Олеся Самолутченко, Оксана Поцелуйко, Ярослав Федоренко, Игорь Шпак, Вадим Иванченко, Виталий Павлик, Юрий Сулыга, Ольга Веремеенко, Ваган Товмасян, Роман Ярошенко;

"Батьківщина":

Игорь Галайчук, Владимир Слончак, Анна Свириденко, Александр Бродский, Алексей Кучеренко, Виталий Нестор, Денис Москаль, Александра Кужель, Ольга Гоцуляк, Алла Шлапак, Юрий Зубков, Елена Марченко;

ОПЗЖ:

Александр Попов, Юлия Симунина, Михаил Царенко, Александр Плужник, Елена Букало, Игорь Кириленко, Юлия Уласик, Мария Марк, Михаил Наконечный, Рустем Ахметов, Владимир Кравец, Владимир Яловый;

"Слуга народа":

Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Елена Говорова, Юрий Федоренко, Владислав Трубицын, Лилия Пашинна, Георгий Зантарая, Виктория Бурдукова, Николай Конопелько, Евгений Кузьменко, Ксения Семенова;

"Голос":

Максим Нефедов, Зоя Ярош, Константин Богатов, Алина Михайлова, Григорий Маленко, Александр Линчевский, Сергей Попатенко, Тарас Козак, Вадим Васильчук.

Напомним, в Киевский городской совет проходят 7 политических сил - результаты выборов.

Также сообщалось, что Кличко официально победил на выборах мэра Киева в первом туре.