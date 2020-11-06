09:49  06 листопада
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 9721 новий випадок
12:19  06 листопада
У Харкові проходить масштабний мітинг: протестують працівники закладів громадського харчування
11:56  06 листопада
Юрченко написав заяву на Лероса до Офісу генпрокурора
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 12:19 907

У Харкові проходить масштабний мітинг: протестують працівники закладів громадського харчування

06 листопада 2020, 12:19 907
Читайте также на русском языке
Співробітники кафе, барів, ресторанів і клубів виступають проти карантинних обмежень
Співробітники кафе, барів, ресторанів і клубів виступають проти карантинних обмежень
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Біля Харківської облдержадміністрації проходить мітинг представників громадського харчування проти карантинних обмежень, введених через коронавирус і відсутність податкових преференцій.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві СМІ.

На акцію прийшили майже 500 людей, вони виступають проти заборони на роботу після 20:00. Представники закладів кажуть, що неможливо навіть вийти в нуль, працюючи до 20:00 вечора.

В руках протестувальники тримають плакати з написами: "Дайте працювати", "Карантин людей не прогодує", "Я не можу купити ліки батькам".

Учасники акції зазначають, що через низький прибуток вони не можуть оплатити оренду і комунальні послуги, а також виплачувати зарплату найманим працівникам, адже ніхто не відміняв оплату оренди, комуналки і податків.

Протестувальники передали свої вимоги представникам Харківської облдержадміністрації. Серед вимог - дати можливість закладам самим вибирати час роботи, при цьому заклади зобов'язуються виконувати всі протиепідемічні норми.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.Також МОЗ планує запровадити новий принцип карантинного поділу.

карантин протест Харьків робота ресторан кафе
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »