У Харкові проходить масштабний мітинг: протестують працівники закладів громадського харчування

Співробітники кафе, барів, ресторанів і клубів виступають проти карантинних обмежень

Співробітники кафе, барів, ресторанів і клубів виступають проти карантинних обмежень

Фото: Facebook

Біля Харківської облдержадміністрації проходить мітинг представників громадського харчування проти карантинних обмежень, введених через коронавирус і відсутність податкових преференцій.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві СМІ.

На акцію прийшили майже 500 людей, вони виступають проти заборони на роботу після 20:00. Представники закладів кажуть, що неможливо навіть вийти в нуль, працюючи до 20:00 вечора.

В руках протестувальники тримають плакати з написами: "Дайте працювати", "Карантин людей не прогодує", "Я не можу купити ліки батькам".

Учасники акції зазначають, що через низький прибуток вони не можуть оплатити оренду і комунальні послуги, а також виплачувати зарплату найманим працівникам, адже ніхто не відміняв оплату оренди, комуналки і податків.

Протестувальники передали свої вимоги представникам Харківської облдержадміністрації. Серед вимог - дати можливість закладам самим вибирати час роботи, при цьому заклади зобов'язуються виконувати всі протиепідемічні норми.

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину.Також МОЗ планує запровадити новий принцип карантинного поділу.