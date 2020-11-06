Результаты выборов должны быть установлены до конца сегодняшнего дня, - ЦИК
Территориальные избирательные комиссии до конца сегодняшнего дня, 6 ноября, должны установить результаты местных выборов.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.
По информации Комиссии, после этого ТИК должны обнародовать результаты в местных печатных СМИ, на сайте совета или ТВК, а также сообщить о результатах Центральную избирательную комиссию.
Закон не предусматривает сроков передачи информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача - уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов", - пояснили в ЦИК.
В Комиссии добавили, что большинство ТИК уже прислали информацию о результатах, с ней можно ознакомиться по ссылке.
Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили", - отметили в Центризбиркоме.
Напомним, в ОПОРЕ объяснили, почему на местных выборах возросло количество нарушений.