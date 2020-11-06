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06 ноября 2020, 17:31 5

Результаты выборов должны быть установлены до конца сегодняшнего дня, - ЦИК

06 ноября 2020, 17:31 5
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6 ноября - последний день установления результатов территориальными избирательными комиссиями
6 ноября - последний день установления результатов территориальными избирательными комиссиями
Фото: из открытых источников
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Территориальные избирательные комиссии до конца сегодняшнего дня, 6 ноября, должны установить результаты местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По информации Комиссии, после этого ТИК должны обнародовать результаты в местных печатных СМИ, на сайте совета или ТВК, а также сообщить о результатах Центральную избирательную комиссию.

Закон не предусматривает сроков передачи информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача - уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов", - пояснили в ЦИК.

В Комиссии добавили, что большинство ТИК уже прислали информацию о результатах, с ней можно ознакомиться по ссылке.

Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили", - отметили в Центризбиркоме.

Напомним, в ОПОРЕ объяснили, почему на местных выборах возросло количество нарушений.

голосование ЦИК Местные выборы результат ТИК
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