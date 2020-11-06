Зеленский назвал дату следующей встречи советников "нормандской четверки"
На ней будет рассмотрен план по Донбассу
На ней будет рассмотрен план по Донбассу
Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. На ней будет рассмотрен план с Донбасса.
Об этом он сообщил во время брифинга в Луганской области, пишет RegioNews
"13-го ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут обсуждаться все шаги на будущее", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что будущее Украины только одно - "восстановление территориальной целостности Украины, полностью прекращения огня на Донбассе".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.
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