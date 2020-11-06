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06 ноября 2020, 17:22 18

Зеленский назвал дату следующей встречи советников "нормандской четверки"

06 ноября 2020, 17:22 18
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На ней будет рассмотрен план по Донбассу
На ней будет рассмотрен план по Донбассу
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников "нормандской четверки" состоится 13 ноября. На ней будет рассмотрен план с Донбасса.

Об этом он сообщил во время брифинга в Луганской области, пишет RegioNews

"13-го ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут обсуждаться все шаги на будущее", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что будущее Украины только одно - "восстановление территориальной целостности Украины, полностью прекращения огня на Донбассе".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.

Также Зеленский рассказал об общении с Путиным.

Донбасс Украина Нормандский формат президент советник
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