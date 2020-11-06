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06 листопада 2020, 14:16 306

Вибух газової станції під Харковом: поліція призначила 10 експертиз

06 листопада 2020, 14:16 306
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Вже опитали усіх постраждалих
Вже опитали усіх постраждалих
Фото: Нацполіція
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В рамках досудового розслідування слідчі поліції опитали усіх сімох потерпілих та призначили 10 судово-медичних експертиз та комплексну експертизу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

Призначено 10 судово-медичних експертиз та комплексна експертиза (вибухо-технічна, пожежно-технічна та інженерно-технічна експертиза з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності)", - йдеться у повідомленні.

Поки правоохоронці не озвучують ніяких версій того, що саме могло призвести до вибуху. Розслідування триває в рамках відкритого провадження за ст. 273 ч. 2 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) КК України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що 28 жовтня під час виконання планових ремонтних робіт працівниками Дергачівського відділення АТ "Харківгаз" на газорозподільному пункті в селі Березівське Дергачівського району стався вибух, в результаті якого постраждали 10 осіб.

За попередніми даними, вибух стався в результаті порушення правил пожежної безпеки при поводженні з газовим обладнанням.

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