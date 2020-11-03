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03 листопада 2020, 11:10 1404

В Українці на Київщині два кандидати в мери набрали однакову підтримку

03 листопада 2020, 11:10 1404
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Обоє отримали по 1233 голоси
Обоє отримали по 1233 голоси
Фото з відкритих джерел
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В Українці Київської області призначили другий тур виборів міського голови, оскільки два кандидати набрали однакову кількість голосів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Лідирували два кандидати в мери: Оксана Кирилюк від "Слуги Народу" та Олександр Туренко від "Європейської Солідарності".

Вони обидва отримали по 1233 голоси.

Тепер в Українці пройде другий тур виборів міського голови.

Раніше повідомлялося, що у деяких ОТГ другий тур виборів пройде на початку грудня.

вибори мер голосування результат другий тур
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