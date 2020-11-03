В Українці на Київщині два кандидати в мери набрали однакову підтримку
Обоє отримали по 1233 голоси
Обоє отримали по 1233 голоси
В Українці Київської області призначили другий тур виборів міського голови, оскільки два кандидати набрали однакову кількість голосів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.
Лідирували два кандидати в мери: Оксана Кирилюк від "Слуги Народу" та Олександр Туренко від "Європейської Солідарності".
Вони обидва отримали по 1233 голоси.
Тепер в Українці пройде другий тур виборів міського голови.
Раніше повідомлялося, що у деяких ОТГ другий тур виборів пройде на початку грудня.
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