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05 ноября 2020, 16:38 10

Второй тур выборов городского головы назначен уже в 15-ти городах Украины

05 ноября 2020, 16:38 10
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Среди них Днепр, Полтава и Кривой Рог
Среди них Днепр, Полтава и Кривой Рог
Фото из открытых источников
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Повторное голосование по выборам городского головы назначено в 14 городах с количеством избирателей более 75 тысяч и в одном маленьком - Украинка Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии по состоянию четверг.

По данным ЦИК, 15 ноября второй тур голосования состоится в городах: Одесса, Луцк Волынской области, Суммы, Краматорск Донецкой области, Каменец-Подольский Хмельницкой области.

22 ноября второй тур выборов городского головы состоится в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Полтаве, Львове, Ужгороде на Закарпатье, Ровно, Славянске Донецкой области, в Броварах Киевской области, в Дрогобыче Львовской области.

Также на 15 ноября назначено повторное голосование по выборам городского головы в г. Украинка Киевской области.

Всего, по данным комиссии, избранными уже признано 148 городских голов.

Также сообщается, что по состоянию на сейчас установлены результаты выборов 585 местных советов. В целом признано избранными 13 323 депутатов. Из них 2 989 – в 116 городах.

Напомним, что в Украинке Киевской области два кандидата в мэры набрали одинаковое поддержку.

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