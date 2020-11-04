ЦВК розповіла, коли відбудеться другий тур виборів мера Сум і Полтави
Повторне голосування уже призначили у 9-ти областях
Повторне голосування уже призначили у 9-ти областях
Другий тур виборів мера Полтави відбудеться 22 листопада.
Про це повідомляється у Facebook Центрвиборчкому, передає RegioNews.
В ЦВК також розповіли, що 15 листопада будуть обирати у другому турі мерів таких міст, як Суми, Луцьк, Краматорськ і Кам’янець-подільський.
22 листопада відбудуться повторні вибори міських голів Слов’янська, Дрогобича, Ужгорода, Броварів, Полтави, Львова і Рівного.
З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях”, - додали в ЦВК.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудеться другий тур виборів мера Рівного.
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