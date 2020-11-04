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04 листопада 2020, 17:33 114

ЦВК розповіла, коли відбудеться другий тур виборів мера Сум і Полтави

04 листопада 2020, 17:33 114
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Повторне голосування уже призначили у 9-ти областях
Повторне голосування уже призначили у 9-ти областях
Фото: із відкритих джерел
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Другий тур виборів мера Полтави відбудеться 22 листопада.

Про це повідомляється у Facebook Центрвиборчкому, передає RegioNews.

В ЦВК також розповіли, що 15 листопада будуть обирати у другому турі мерів таких міст, як Суми, Луцьк, Краматорськ і Кам’янець-подільський.

22 листопада відбудуться повторні вибори міських голів Слов’янська, Дрогобича, Ужгорода, Броварів, Полтави, Львова і Рівного.

З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях”, - додали в ЦВК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли відбудеться другий тур виборів мера Рівного.

Полтава Місцеві вибори другий тур мер ЦВК
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