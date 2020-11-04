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Окупанти на Донбасі тричі смалили по ЗСУ, наші бійці збили ворожий безпілотник
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04 листопада 2020, 18:08 4

Окупанти на Донбасі тричі смалили по ЗСУ, наші бійці збили ворожий безпілотник

04 листопада 2020, 18:08 4
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Українські військові тримають ситуацію у зоні бойових дій під контролем
Українські військові тримають ситуацію у зоні бойових дій під контролем
Фото: Прессцентр ООС
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Від початку поточної доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей із боку російсько-окупаційних військ.

Про це передає RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет.

Також неподалік населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Наголошується, що у районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування.

"Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник", - повідомили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, November 4, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі шість разів порушували режим "тиші".

Донбас ООС війна військові штаб
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