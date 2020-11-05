"План действий по Донбассу": Украина представила в ТКГ свои пять пунктов

Главным условием остается вывод с территории Украины иностранных войск и незаконных вооруженных формирований

Главным условием остается вывод с территории Украины иностранных войск и незаконных вооруженных формирований

Фото: из открытых источников

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Известно, что свои предложения украинская делегация передала в ОБСЕ и российской делегации.

Основными пунктами "плана действий" от украинской стороны определено:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек)

подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) только при выполнении этих условий.

Реальная реализация комплекса этих мероприятий нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины", - заявили в украинской делегации.

Также сообщается, что заседание ТКГ должно состояться 10 ноября, до этой даты в Украине ожидают, что в ОБСЕ сформируют свою позицию и, возможно, внесут свои предложения к предложенному плану.

Напомним, в ТКГ предлагают провести местные выборы на Донбассе в марте 2021 года.