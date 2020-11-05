12:19  05 ноября
Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года
16:38  05 ноября
Второй тур выборов городского головы назначен уже в 15-ти городах Украины
12:02  05 ноября
Стало известно, когда состоится первый саммит "Крымской платформы"
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2020, 14:54 5

"План действий по Донбассу": Украина представила в ТКГ свои пять пунктов

05 ноября 2020, 14:54 5
Читайте також українською мовою
Главным условием остается вывод с территории Украины иностранных войск и незаконных вооруженных формирований
Главным условием остается вывод с территории Украины иностранных войск и незаконных вооруженных формирований
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Известно, что свои предложения украинская делегация передала в ОБСЕ и российской делегации.

Основными пунктами "плана действий" от украинской стороны определено:

  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
  • отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек)
  • подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) только при выполнении этих условий.

Реальная реализация комплекса этих мероприятий нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины", - заявили в украинской делегации.

Также сообщается, что заседание ТКГ должно состояться 10 ноября, до этой даты в Украине ожидают, что в ОБСЕ сформируют свою позицию и, возможно, внесут свои предложения к предложенному плану.

Напомним, в ТКГ предлагают провести местные выборы на Донбассе в марте 2021 года.

Донецк Луганщина ТКГ война план
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В ТКГ предлагают провести местные выборы на Донбассе в марте 2021 года
05 ноября 2020, 10:02
Сутки в ООС: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
05 ноября 2020, 08:13
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ, наши бойцы сбили вражеский беспилотник
04 ноября 2020, 18:08
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »