"План действий по Донбассу": Украина представила в ТКГ свои пять пунктов
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.
Известно, что свои предложения украинская делегация передала в ОБСЕ и российской делегации.
Основными пунктами "плана действий" от украинской стороны определено:
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
- отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек)
- подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) только при выполнении этих условий.
Реальная реализация комплекса этих мероприятий нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины", - заявили в украинской делегации.
Также сообщается, что заседание ТКГ должно состояться 10 ноября, до этой даты в Украине ожидают, что в ОБСЕ сформируют свою позицию и, возможно, внесут свои предложения к предложенному плану.
Напомним, в ТКГ предлагают провести местные выборы на Донбассе в марте 2021 года.