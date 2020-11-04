Кандидати від "Слуги народу" перемогли на мерських виборах у Каховці та Новій Каховці

У Каховці за посаду міського голови змагалися 13 кандидатів, а в Новій Каховці - 4

У Каховці за посаду міського голови змагалися 13 кандидатів, а в Новій Каховці - 4

Фото: flickr

На Херсонщині на виборах міських голів Каховки та Нової Каховки перемогли кандидати від партії «Слуга народу» - Віталій Немерець та Володимир Коваленко.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

У перегонах за посаду міського голови міста Каховка переміг кандидат від партії "Слуга народу" Віталій Немерець.

За даними протоколу Каховської ТВК про результати голосування, він отримав 24,34% голосів виборців. Його найближчий суперник – чинний міський голова Каховки Андрій Дяченко (політична партія "Пропозиція") посів друге місце, набравши 17,69% голосів.

Загалом у Каховці за посаду міського голови змагалися 13 кандидатів.

У Новій Каховці за крісло міського голови змагалися 4 кандидати. Переміг із результатом 60,15% голосів чинний міський голова міста Володимир Коваленко. Він також висувався від партії "Слуга народу".

"Маю 60,15%, перемагаю вчетверте, до речі. З 2002 року по 2005 я був секретарем міської ради, потім здійснював повноваження міського голови, а з 2006 року – це вже четвертий термін", - зазначив Володимир Коваленко у розмові з кореспондентом "Укрінформу".

Наразі вже триває процес перемовин для формування більшості у міській раді, зазначив міський голова. Коваленко додав, що вважає себе "завгоспом", а не політиком, політичні питання – це не до міської ради, її повноваження – "господарська діяльність у законодавчому полі (фінанси, земля та майно)".

"І виконавча гілка влади буде виконувати все так, щоб Нова Каховка змінювалася на краще, як і в минулі роки", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, вже встановлені результати виборів у 406 місцевих радах України.