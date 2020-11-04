В Одессе во второй тур выборов проходят Труханов и Скорик

Районные избиркомы города подвели итоги голосования за кандидатов

Районные избиркомы города подвели итоги голосования за кандидатов

Фото: из открытых источников

В Одессе во втором туре выборов на пост мэра города будут соревноваться действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Одесскую городскую ТИК, передает RegioNews.

По данным районных ТИК, наибольшую поддержку избирателей получили кандидаты на должность городского головы Геннадий Труханов и Николай Скорик - соответственно 77,5 тыс. и 39,5 тыс. жителей города", - цитирует издание собеседника в ТИК.

Известно, что эти кандидаты после проверки документов и установления результатов голосования выйдут во второй тур выборов, который состоится в конце ноября.

Напомним, экзит-пол: в Одессе Труханову придется бороться за кресло мэра во втором туре.