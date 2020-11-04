Встановлені результати виборів у 406 місцевих радах України - ЦВК

Повторне голосування з виборів міського голови призначене в 11 територіальних громадах у 9 регіонах

Повторне голосування з виборів міського голови призначене в 11 територіальних громадах у 9 регіонах

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті ЦВК.

Станом на 12:00 4 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 406 місцевих рад у 24 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до 8 районних рад обрано 234 депутатів, до 77 міських - 1 953 депутатів, до однієї районної у місті - 38 депутатів, до 104 селищних - 2 281 депутата, до 216 сільських - 4 731 депутата. Окрім того, визнано обраними 492 голів (109 - міських, 130 - селищних, 253 - сільських) у 24 регіонах.

Зазначається, що вже призначене повторне голосування з виборів міського голови в 11 територіальних громадах у 9 регіонах України.

У ЦВК нагадали, що на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Повідомляється, що станом на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими ТВК на підставі відповідних рішень.

Водночас завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 372 таких протоколи, що становить понад 91,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 275 протоколів (понад 93,3 %). Разом з тим окремі територіальні комісії проводять уточнення протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад", - підкреслили в ЦВК.

Нагадаємо, 3 листопада було встановлено результати виборів у 24 регіонах.