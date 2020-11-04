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04 листопада 2020, 14:59 1

Абромавичуса призначили у наглядову раду "Ощадбанку"

04 листопада 2020, 14:59 1
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Раніше він був генеральним директором "Укроборонпрому"
Раніше він був генеральним директором "Укроборонпрому"
Фото з відкритих джерел
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Колишнього генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса призначили представником держави у наглядовій раді "Ощадбанка".

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів, інформує RegioNews.

Також було звільнено одного із членів наглядової ради "Ощадбанку" Юрія Храмова.

Відомо, що 6 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому".

Кабмін Україна банки Ощадбанк уряд
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