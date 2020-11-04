Абромавичуса призначили у наглядову раду "Ощадбанку"

Раніше він був генеральним директором "Укроборонпрому"

Раніше він був генеральним директором "Укроборонпрому"

Фото з відкритих джерел

Колишнього генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса призначили представником держави у наглядовій раді "Ощадбанка".

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів, інформує RegioNews. Також було звільнено одного із членів наглядової ради "Ощадбанку" Юрія Храмова. Відомо, що 6 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому".

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