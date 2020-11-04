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04 ноября 2020, 16:12 141

В центре Киева транспортный коллапс, "Евробляхеры" перекрыли улицы

04 ноября 2020, 16:12 141
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Протестующие также блокируют движение пешеходными переходами
Протестующие также блокируют движение пешеходными переходами
Фото: Facebook
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В центре Киева из-за акций протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации движение транспорта существенно затруднено.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный", передает RegioNews.

Сообщается, что так называемые "евробляхеры" блокируют движение частного автотранспорта по улице Грушевского в правительственном квартале.

Они непрерывно ходят по улице через пешеходные переходы, сотни машин не могут проехать от улицы Грушевского в сторону Европейской площади и столичного Подола.

Митингующие (владельцы авто на европейской регистрации) перекрыли движение по Грушевского, блокируя в том числе и пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за массовых акций полиция усилила охрану, сообщалось о озможном ограничении дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Кабмин Киев транспорт протест авто
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