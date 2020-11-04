Стало відомо, коли на голосування Ради винесуть закон про відновлення е-декларування

Йдеться про документ авторства спікера ВР Дмитра Разумкова

Йдеться про документ авторства спікера ВР Дмитра Разумкова

Фото: Слуга народу / Facebook

Верховна Рада розгляне законопроект, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, після того, як одержить висновок ще одного комітету. Висновок повинен зробити ще комітет з питань правової політики.

Про це заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Законопроект (про відновлення декларування, - ред.) ще має розглянути комітет з правової політики. Після цього ми будемо визначатися", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, 3 листопада комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Водночас голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду України.