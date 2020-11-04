Стало известно, когда на голосование в Раду вынесут закон о восстановлении е-декларирования

Речь идет о документе авторства спикера ВР Дмитрия Разумкова

Речь идет о документе авторства спикера ВР Дмитрия Разумкова

Фото: Слуга народа / Facebook

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который восстанавливает электронные декларации и уголовную ответственность за недостоверное декларирование, после того, как получит заключение еще одного комитета. Вывод должен сделать еще комитет по вопросам правовой политики.

Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Законопроект (о восстановлении декларирования, - ред.) еще должен рассмотреть комитет по правовой политике. После этого мы будем определяться", - отметил парламентарий.

Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.