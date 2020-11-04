"Ростов не гумовий": Секретар РНБО закликав главу КСУ не шантажувати країну і готуватися до суду

На думку секретаря РНБО, суспільна довіра до конституційного судочинства "буде відновлена" вже новим складом КС

На думку секретаря РНБО, суспільна довіра до конституційного судочинства "буде відновлена" вже новим складом КС

Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов закликає голову Конституційного Суду Олександра Тупицького подати у відставку і готуватися відповідати в суді.

Про це він написав у Facebook, пише RegioNews.

"Останні заяви голови Конституційного Суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни", - зазначив він.

Данілов наголосив, що подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання.

"Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту в суді. Ще раз акцентую увагу на тому, що при ухваленні рішення Конституційний Суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС та НАТО", - додав Данілов.

Також секретар РНБО закликав главу КСУ припинити шантажувати країну.

"Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних "спонсорів" має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться", - зауважив він.

На думку секретаря РНБО, суспільна довіра до конституційного судочинства "буде відновлена" вже новим складом КС.

Нагадаємо, раніше голова КСУ заявив, що розпуск суду є "загрозою для територіальної цілісності" України.