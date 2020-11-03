СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів

Організували схему власники російської авіакомпанії разом з посадовцями українського стратегічного підприємства

Організували схему власники російської авіакомпанії разом з посадовцями українського стратегічного підприємства

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відомо, що посадовці стратегічного підприємства, викрадали на замовлення російської авіаційної компанії двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій.

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів. Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялось, що у аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень.