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03 листопада 2020, 13:51 1127

СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів

03 листопада 2020, 13:51 1127
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Організували схему власники російської авіакомпанії разом з посадовцями українського стратегічного підприємства
Організували схему власники російської авіакомпанії разом з посадовцями українського стратегічного підприємства
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України спільно із Службою зовнішньої розвідки України блокувала систематичне розкрадання авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відомо, що посадовці стратегічного підприємства, викрадали на замовлення російської авіаційної компанії двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій.

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів. Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялось, що у аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень.

РФ СБУ військова техніка зброя контрабанда авіація
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