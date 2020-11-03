Встановлені результати виборів у 237 місцевих радах України - ЦВК

Загалом обрано понад п'ять тисяч депутатів

Загалом обрано понад п'ять тисяч депутатів

Фото: з відкритих джерел

В Україні встановлені результати місцевих виборів вже у 237 радах у 24 регіонах країни.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті ЦВК.

Станом на 12:00 3 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом обрано 5 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад - 162 депутатів, до 39 міських - 1 072 депутатів, до 60 селищних - 1 311 депутатів, до 133 сільських - 2 883 депутатів. Окрім того, визнано обраними 282 голів (68 - міських, 69 - селищних, 145 - сільських) також у 24 регіонах.

У ЦВК підкреслюють, що ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Водночас, ще завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Нагадаємо, станом на вечір 2 листопада ЦВК встановила результати виборів депутатів у 212 місцевих радах, також були визнані обраними 4757 депутатів.