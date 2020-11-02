У Зеленського є запасний план по врегулюванню ситуації на Донбасі, - Кравчук

В ТКГ вважають, що Україна зробила для цього дуже багато кроків

В ТКГ вважають, що Україна зробила для цього дуже багато кроків

Фото: із відкритих джерел

У президента України Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив керівник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає RegioNews. Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі, але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити", - сказав Кравчук. Він зазначив, що президент Зеленський пам'ятає про термін "в один рік", щоб спробувати скористатися існуючими механізмами, про який він говорив раніше. Правда, він говорив про рік для України. Він не може говорити для Росії, для Франції, для Німеччини. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити, те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила, набагато”, - додав Крачук. Він також сказав, що неправильно говорити, що українська сторона нібито спостерігала, поки хтось робить, і нічого не робила. За словами Кравчука, це не правильна і образлива думка. Нагадаємо, Кравчук підтримав позицію Зеленського щодо Конституційного суду, він впевнений, що саме Конституційний суд порушив Конституцію.

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