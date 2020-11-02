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Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат
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02 листопада 2020, 18:05 2

Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат

02 листопада 2020, 18:05 2
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Обстріли відбулися в районі населеного пункту Шуми та неподалік Старогнатівки
Обстріли відбулися в районі населеного пункту Шуми та неподалік Старогнатівки
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Сьогодні, 2 листопада, проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню, який вступив в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, інформує RegioNews.

Так, зранку в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

"Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в штабі ООС.

Також зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - запевнили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, November 2, 2020

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Донбас ООС Україна війна військові
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