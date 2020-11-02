Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат

Обстріли відбулися в районі населеного пункту Шуми та неподалік Старогнатівки

Обстріли відбулися в районі населеного пункту Шуми та неподалік Старогнатівки

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Сьогодні, 2 листопада, проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню, який вступив в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, інформує RegioNews.

Так, зранку в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

"Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в штабі ООС.

Також зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - запевнили на передовій.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.