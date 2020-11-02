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02 ноября 2020, 19:26 3

В Зеленского есть запасной план по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кравчук

02 ноября 2020, 19:26 3
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Фото: из открытых источников
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У президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает RegioNews.

Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", - сказал Кравчук.

Он отметил, что президент Зеленский помнит о термине "в один год", чтобы попробовать воспользоваться существующими механизмами, о котором он говорил раньше.

Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного", - добавил Крачук.

Он также сказал, что неправильно говорить, что украинская сторона якобы наблюдала, пока кто-то делает, и ничего не делала. По словам Кравчука, это не правильная и оскорбительна мысль.

Напомним, Кравчук поддержал позицию Зеленского относительно Конституционного суда, он уверен, что именно Конституционный суд нарушил Конституцию.

Донбасс Леонид Кравчук ТКГ Владимир Зеленский война
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