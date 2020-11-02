Шмигаль звітуватиме у Раді цього тижня - Разумков

Він виступить у п'ятницю, 6 листопада

Він виступить у п'ятницю, 6 листопада

Фото: з відкритих джерел

Парламентарії запросили прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виступити на годині запитань до уряду, 6 листопада, щодо економічних питань бюджету та ситуації з коронавірусом.

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає RegioNews.

На годину запитань до уряду запрошуємо прем'єр-міністра з питання про ситуацію, пов'язану з реалізації державної політики в боротьбі з COVID-19, і інших питань, пов'язаних з економічними питаннями бюджету", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, парламент також планує заслухати 3 листопада міністра охорони здоров'я Максима Степанова через загострення ситуації з COVID-19 в Україні.