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02 листопада 2020, 14:08 5

Шмигаль звітуватиме у Раді цього тижня - Разумков

02 листопада 2020, 14:08 5
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Він виступить у п'ятницю, 6 листопада
Він виступить у п'ятницю, 6 листопада
Фото: з відкритих джерел
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Парламентарії запросили прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виступити на годині запитань до уряду, 6 листопада, щодо економічних питань бюджету та ситуації з коронавірусом.

Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає RegioNews.

На годину запитань до уряду запрошуємо прем'єр-міністра з питання про ситуацію, пов'язану з реалізації державної політики в боротьбі з COVID-19, і інших питань, пов'язаних з економічними питаннями бюджету", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, парламент також планує заслухати 3 листопада міністра охорони здоров'я Максима Степанова через загострення ситуації з COVID-19 в Україні.

коронавірус ВР Деніс Шмигаль економіка парламент
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