На Буковині ДБР затримало головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця
Начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства затримали агенти ДБР.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола, пише RegioNews.
Журналіст зазначив, що Віктор Яковець пропрацював на Закарпатті трохи більше місяця, а до того, з 2019 року очолював ДП "Хотинське лісове господарство" на Буковині
Новий начальник поїхав на вихідні у рідну Чернівецьку область й пообіцяв потенційним клієнтам, що вони зможу виграти ліс на аукціоні Хотинського лісового господарства керівником якого був донедавна. У схемі брав участь і новий керівник цього лісгоспу, який був призначений після переводу Яковця на Закарпаття", - розповів Глагола.
ДБР поки що не коментує цю інформацію.
Нагадаємо, на Вінниччині чиновники війського лісгоспу незаконно продали деревини на 260 тисяч гривень.