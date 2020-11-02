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02 листопада 2020, 10:16 2286

На Буковині ДБР затримало головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця

02 листопада 2020, 10:16 2286
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Чиновник організував корупційну схему на аукціоні з продажу лісу
Фото: uzhgorod.net.ua
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Начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства затримали агенти ДБР.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола, пише RegioNews.

Журналіст зазначив, що Віктор Яковець пропрацював на Закарпатті трохи більше місяця, а до того, з 2019 року очолював ДП "Хотинське лісове господарство" на Буковині

Новий начальник поїхав на вихідні у рідну Чернівецьку область й пообіцяв потенційним клієнтам, що вони зможу виграти ліс на аукціоні Хотинського лісового господарства керівником якого був донедавна. У схемі брав участь і новий керівник цього лісгоспу, який був призначений після переводу Яковця на Закарпаття", - розповів Глагола.

ДБР поки що не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, на Вінниччині чиновники війського лісгоспу незаконно продали деревини на 260 тисяч гривень.

ліс ДБР Буковина Закарпаття Хотин
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