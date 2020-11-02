На Буковині ДБР затримало головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця

Чиновник організував корупційну схему на аукціоні з продажу лісу

Чиновник організував корупційну схему на аукціоні з продажу лісу

Фото: uzhgorod.net.ua

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола, пише RegioNews.

Журналіст зазначив, що Віктор Яковець пропрацював на Закарпатті трохи більше місяця, а до того, з 2019 року очолював ДП "Хотинське лісове господарство" на Буковині

Новий начальник поїхав на вихідні у рідну Чернівецьку область й пообіцяв потенційним клієнтам, що вони зможу виграти ліс на аукціоні Хотинського лісового господарства керівником якого був донедавна. У схемі брав участь і новий керівник цього лісгоспу, який був призначений після переводу Яковця на Закарпаття", - розповів Глагола.

ДБР поки що не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, на Вінниччині чиновники війського лісгоспу незаконно продали деревини на 260 тисяч гривень.