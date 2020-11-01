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01 листопада 2020, 16:41 71

КСУ можуть розпустити вже наступного тижня – "слуга народу" Камельчук

01 листопада 2020, 16:41 71
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Головне, аби зібрали кворум у залі, вважає нардеп
Фото з відкритих джерел
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Парламент наступного тижня може ухвалити законопроект Володимира Зеленського про припинення повноважень чинного складу Конституційного суду і скасування його рішення про антиконституційність статті кримінального кодексу про відповідальність за умисне неподання декларацій.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук.

На запитання, чи ухвалять цього тижня запропонований Зеленським законопроект про відновлення довіри до конституційного судочинства, Камельчук відповів:

Я думаю, є всі шанси. Побачимо, як ми зберемося з вівторка. Побачимо, чи всі будуть на місці, здорові, щоб був кворум. За попередніми розмовами, має бути достатньо людей на місці, включимо до порядку денного і будемо розглядати. Сподіваюся, що це буде оперативно. Дуже сподіваюся, що голоси за цей проект будуть, тому що за кількістю обговорень разом з колегами і скільки людей підтримали цю розмову, оскільки це важливо – є віра в те, що голосів вистачить".

Нардеп уточнив, що йдеться не про ліквідацію КСУ, а про розпуск чинного складу суддів.

Ті хто починають вважати себе, навіть якщо це судді КСУ, вище за Конституцію – мають бути відсторонені від управління державою", - заявив він.

Нагадаємо, учора ініціативу президента України Володимира Зеленського про оновлення складу скандального Конституційного суду підтримав Європарламент.

Слуга народа Верховна Рада Конституційний суд президент законопроєкт
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