Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах своє бачення проблеми КСУ

Президент вважає, що в діях КСУ прослідковується змова старих еліт

Президент вважає, що в діях КСУ прослідковується змова старих еліт

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах розлогий пост про своє бачення проблеми Конституційного суду і причин, які до неї призвели.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Володимира Зеленського.

На думку президента у скандальному рішенні Конституційного суду прослідковується "змова старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави". Тому Зеленський вважає за необхідне втрутитися в ситуацію, аби не загубити все те, заради чого люди боролися на Майданах.

Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? – запитав глава держави.

Далі президент наголосив на тому, суспільство ствердно відповідає на усі ці питання. А Конституційний Суд, судді якого були призначені старою системою та попередниками, вважає інакше і хоче продовжувати розкішне життя.

Всім їм конче потрібне збереження "касти недоторканних". Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників", - написав Зеленський.

Далі президент назвав демарш Конституційного Суду – публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти Президента і проти країни, порівнявши окремих політиків із чортами з пекла, які вилізли саме на Хеловін. На думку Зеленського саме цим політикам потрібний слабкий президент, яким можна керувати, не будучи покараними за свої злочини.

Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який на цьому тижні вирішив протиставити себе державі та... Posted by Володимир Зеленський on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, Кравчук підтримав позицію Зеленського щодо Конституційного суду.