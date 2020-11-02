У "Слузі народу" назвали можливі терміни формування нового складу КСУ

Процедура може зайняти від 3 до 6 місяців

Процедура може зайняти від 3 до 6 місяців

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Новий склад Конституційного суду України може бути сформований до середини 2021 року, однак на цей процес може вплинути епідемія COVID-19.

Як передає RegioNews, про це заявила представник Верховної Ради в КСУ, нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Совгиря у коментарі "РБК-Україна".

За її словами, в законодавстві закріплені чіткі терміни. Процедура може займати від 3 до 6 місяців. Однак на процес може вплинути епідемія коронавірусної інфекції в Україні.

Це легко порахувати, в законі про КСУ всі терміни визначені: і подачі кандидатур, і проведення конкурсів, це від трьох до шести місяців. Але слід мати на увазі, що, звичайно ж, COVID вносить корективи", - підкреслила Совгиря.

Нагадаємо, 31 жовтня ініціативу президента України Володимира Зеленського про оновлення складу скандального Конституційного суду підтримав Європарламент.