13:11  02 листопада
У Раді заслухають Степанова через загострення ситуації з коронавірусом
12:30  02 листопада
Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
11:46  02 листопада
Голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2020, 10:06 131

У "Слузі народу" назвали можливі терміни формування нового складу КСУ

02 листопада 2020, 10:06 131
Читайте также на русском языке
Процедура може зайняти від 3 до 6 місяців
Процедура може зайняти від 3 до 6 місяців
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Новий склад Конституційного суду України може бути сформований до середини 2021 року, однак на цей процес може вплинути епідемія COVID-19.

Як передає RegioNews, про це заявила представник Верховної Ради в КСУ, нардеп від партії "Слуга народу" Ольга Совгиря у коментарі "РБК-Україна".

За її словами, в законодавстві закріплені чіткі терміни. Процедура може займати від 3 до 6 місяців. Однак на процес може вплинути епідемія коронавірусної інфекції в Україні.

Це легко порахувати, в законі про КСУ всі терміни визначені: і подачі кандидатур, і проведення конкурсів, це від трьох до шести місяців. Але слід мати на увазі, що, звичайно ж, COVID вносить корективи", - підкреслила Совгиря.

Нагадаємо, 31 жовтня ініціативу президента України Володимира Зеленського про оновлення складу скандального Конституційного суду підтримав Європарламент.

ВР закон Слуга народа робота депутат КСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »