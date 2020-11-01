Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях свое видение проблемы КСУ

Президент считает, что в действиях КСУ прослеживается сговор старых элит

Президент считает, что в действиях КСУ прослеживается сговор старых элит

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях пространный пост о своем видении проблемы Конституционного суда и причин, которые к ней привели.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Владимира Зеленского.

По мнению президента в скандальном решении Конституционного суда прослеживается "заговор старых элит, которые вообще не хотят нормального государства". Поэтому Зеленский считает необходимым вмешаться в ситуацию, чтобы не потерять все то, ради чего люди боролись на Майданах.

Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? – спросил глава государства.

Далее президент отметил, общество утвердительно отвечает на все эти вопросы. А Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и предшественниками, считает иначе и хочет продолжать роскошную жизнь.

Всем им позарез нужное сохранение "касты неприкасаемых". Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников", - написал Зеленский.

Далее президент назвал демарш Конституционного Суда – публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны, сравнив отдельных политиков с чертями из ада, которые вылезли именно на Хэллоуин. По мнению Зеленского именно этим политикам нужен слабый президент, которым можно управлять, не будучи наказанными за свои преступления.

Давайте скажу пару слов про наш Конституционный Суд, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и... Posted by Владимир Зеленский on Sunday, November 1, 2020

Напомним, Кравчук поддержал позицию Зеленского относительно Конституционного суда.