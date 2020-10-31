В горсовет Краматорска прошел 19-летний сын Королевской
Сын народных депутатов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод избран депутатом городского совета Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщает местное издание KramatorskPost, передает RegioNews.
Постановление с результатами выборов депутатов городского совета утвердила Краматорская городская территориальная избирательная комиссия.
По результатам выборов в Краматорский горсовет партия ОПЗЖ заняла первое место, получив 14 мандатов.
Ростислав Солод родился в 2001 году, у него общее среднее образование, на момент выдвижения кандидатом он временно не работает.
Как и его родители, Солод баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Напомним, сын нардепа от "ОПЗЖ" Натальи Королевской баллотируется в городской совет Краматорска.