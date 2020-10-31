В горсовет Краматорска прошел 19-летний сын Королевской

Ростислав Солод баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ростислав Солод баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фото: из открытых источников

Сын народных депутатов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод избран депутатом городского совета Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает местное издание KramatorskPost, передает RegioNews.

Постановление с результатами выборов депутатов городского совета утвердила Краматорская городская территориальная избирательная комиссия.

По результатам выборов в Краматорский горсовет партия ОПЗЖ заняла первое место, получив 14 мандатов.

Ростислав Солод родился в 2001 году, у него общее среднее образование, на момент выдвижения кандидатом он временно не работает.

Как и его родители, Солод баллотировался от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, сын нардепа от "ОПЗЖ" Натальи Королевской баллотируется в городской совет Краматорска.