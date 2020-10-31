ЦИК объявила первый список избранных мэров городов
Стали известны первые результаты местных выборов в Украине, которые прошли 25 октября
Стали известны первые результаты местных выборов в Украине, которые прошли 25 октября
Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы о результатах местных выборов, и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты голосования.
Данные опубликованы на официальном сайте ЦИК, передает RegioNews.
Согласно обнародованной ЦИК информации, сейчас получены данные о результатах выборов в 110 советах.
Также переданы первые данные про 1841 избранного депутата местных советов, их общее количество составляет 43 122. Всего в Украине выбирали 1421 главу города/села.
В частности, в некоторых городах Украины стали известны имена избранных мэров:
- Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от "Украинской стратегии Гройсмана";
- Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;
- Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;
- Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;
- Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;
- Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;
- Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от "Европейской солидарности";
- Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от "Свободы";
- Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО "Платформа громад";
- Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от "Березанской громады";
- Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;
- Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от "Партии национального эгоизма";
- Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;
- Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;
- Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от "Европейской солидарности";
- Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от "Пропозиции";
- Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от "За майбутне";
- Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;
- Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;
- Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от "Довиры";
- Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;
- Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от партии "Наш край".
Напомним, ЦИК установила результаты выборов в 64 местных советах, подсчет голосов участковыми избирательными комиссиями завершен.
ЦИК установила результаты выборов в 64 местных советахВсе новости »
30 октября 2020, 19:47За поражение "слуг" на выборах виновными сделают губернаторов - СМИ
30 октября 2020, 17:43В Луцке объявили дату второго тура выборов городского головы
30 октября 2020, 17:38
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль