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31 октября 2020, 11:18 10

ЦИК объявила первый список избранных мэров городов

31 октября 2020, 11:18 10
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Стали известны первые результаты местных выборов в Украине, которые прошли 25 октября
Стали известны первые результаты местных выборов в Украине, которые прошли 25 октября
Фото: из открытых источников
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Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы о результатах местных выборов, и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты голосования.

Данные опубликованы на официальном сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласно обнародованной ЦИК информации, сейчас получены данные о результатах выборов в 110 советах.

Также переданы первые данные про 1841 избранного депутата местных советов, их общее количество составляет 43 122. Всего в Украине выбирали 1421 главу города/села.

В частности, в некоторых городах Украины стали известны имена избранных мэров:

  • Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от "Украинской стратегии Гройсмана";
  • Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;
  • Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;
  • Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;
  • Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;
  • Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;
  • Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от "Европейской солидарности";
  • Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от "Свободы";
  • Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО "Платформа громад";
  • Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от "Березанской громады";
  • Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;
  • Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от "Партии национального эгоизма";
  • Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;
  • Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;
  • Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от "Европейской солидарности";
  • Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от "Пропозиции";
  • Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от "За майбутне";
  • Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;
  • Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;
  • Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от "Довиры";
  • Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;
  • Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от партии "Наш край".

Напомним, ЦИК установила результаты выборов в 64 местных советах, подсчет голосов участковыми избирательными комиссиями завершен.

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