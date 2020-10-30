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30 октября 2020, 19:47 148

ЦИК установила результаты выборов в 64 местных советах

30 октября 2020, 19:47 148
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Подсчет голосов участковыми избирательными комиссиями завершен
Подсчет голосов участковыми избирательными комиссиями завершен
Фото: Facebook
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Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

По состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельской) в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что подсчет голосов избирателей и составление протоколов участковыми избирательными комиссиями завершены.

На всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составление соответствующих протоколов УИК. Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документации в сельских, поселковых и городских ТИК", - рассказали в Комиссии.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября.

Напомним, до 30 октября местные организации партий должны подать в ТИК свои финансовые отчеты – ЦИК.

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