"Слуги народу" на фракції 2 листопада обговорять законопроект по КСУ

На засіданні буде визначено підтримку цього законопроєкту саме фракцією "Слуга народу"

На засіданні буде визначено підтримку цього законопроєкту саме фракцією "Слуга народу"

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Фракція "Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, проведе засідання фракції. На ньому буде обговорюватися і законопроєкт про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду України.

Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив народний депутат від СН Олександр Качура, інформує RegioNews.

"У нас в понеділок планується засідання фракції, на якому будемо обговорювати всі ці поточні питання, в тому числі законопроект (по КСУ - ред.). У нас засідання, як раз буде в понеділок по законопроекту. Це буде вирішуватися на погоджувальній раді", - сказав Качура.

Він зазначив, що на засіданні буде визначено підтримку цього законопроєкту саме фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

Водночас у Конституційному суді заявили, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.