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30 жовтня 2020, 12:06 9

У КСУ пояснили причини скасування кримінальної відповідальності за декларування

30 жовтня 2020, 12:06 9
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На переконання КСУ, антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства
На переконання КСУ, антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства
Фото: Facebook
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У Конституційному суді заявили, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба КСУ.

КСУ висловив ствердну позицію, що декларування доходів осіб, що здійснюють публічну владу, є беззаперечною вимогою у будь-якій сучасній демократичній державі. На переконання КСУ, антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства. Проте як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності", - йдеться у повідомленні.

Так, в результаті дослідження складу злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину.

Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку. Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України.

В КСУ підсумували, що законодавцем має бути запроваджено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність та співмірність.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

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