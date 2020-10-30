"Слуги народа" на фракции 2 ноября обсудят законопроект по КСУ

На заседании будет определено поддержку этого законопроекта именно фракцией "Слуга народа"

На заседании будет определено поддержку этого законопроекта именно фракцией "Слуга народа"

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Фракция "Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, проведет заседание фракции. На нем будет обсуждаться и законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда Украины.

Об этом в комментарии "РБК-Україна" сообщил народный депутат от СН Александр Качура, информирует RegioNews.

"У нас в понедельник планируется заседание фракции, на котором будем обсуждать все эти текущие вопросы, в том числе законопроект (по КСУ - ред.). У нас заседание, как раз будет в понедельник по законопроекту. Это будет решаться на согласительном совете", - сказал Качур.

Он отметил, что на заседании будет определено поддержку этого законопроекта именно фракцией "Слуга народа".

Напомним, сегодня, 30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требуют распустить действующий состав суда, а также возвращения электронного декларирования имущественного состояния чиновников.

В то же время в Конституционном суде заявили, что антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.