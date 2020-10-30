Компанія, що проводила "опитування Зеленського" пов'язана з Єрмаком - журналіст

Вартість опитування склала 100 млн гривень

Вартість опитування склала 100 млн гривень

Фото: з відкритих джерел

Як показує журналістське розслідування, компанія ТОВ "Зе Медіа", що проводила всенародне опитування Зеленського, нібито вартістю у 100 млн гривень, може бути пов'язаною з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як передає RegioNews, про це написав журналіст Андрій Дзиндзя у Facebook.

Це так смішно. Виявляється Демсокира на пряму пов’язана з Єрмаком! Коротко кажучи Єрмак фінансує партію Демсокира...", - пише він.

Так, у наведених журналістом документах зазначається, що фінансову вигоду від проведеного всенародного опитування Зеленського отримає голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак володіє 50% в ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека", де ще 50% володіє ТОВ "Сарич", яке контролює дніпровський мультимільйонер Олександр Дементієнко - ексмолодший партнер Віктора Пінчука в Інтерпайпі", - зазначається в розслідуванні.

Так, Дементієнко контролює кіпрську фірму GEMATO HOLDINGS LIMITED, що до недавніх пір була засновником ТОВ "Зе медіа" (що раніше називалася "Крунекс").

Окрім того, зазначається, що Олександр Дементієнко має серйозні зв'язки у РФ.

Наприклад, він продав земельну ділянку в Севастополі Аркадію Ротенбергу, а фірму "Фрегат-Крим" продав Євгенію Пригожину. Цікаво, що компанією ТОВ "ФРЕГАТ-КРИМ" керував Мякушко Дмитро Володимирович, якого Дементієнко записав в бенефіціари ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" Єрмака", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, раніше писали, що опитування президента України Володимира Зеленського організувала та провела компанія "Зе Медіа”.

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