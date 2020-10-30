Компания, которая проводила "опрос Зеленского" связана с Ермаком - журналист

Стоимость опроса составила 100 млн гривен

Стоимость опроса составила 100 млн гривен

Фото: из открытых источников

Как показывает журналистское расследование, компания ООО "Зе Медиа", которая проводила всенародный опрос Зеленского, якобы стоимостью в 100 млн гривен, может быть связана с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как передает RegioNews, об этом написал журналист Андрей Дзиндзя в Facebook.

Это так смешно. Оказывается Демсокира на прямую связана с Ермаком! Коротко говоря Ермак финансирует партию Демсокира...", - пишет он.

Так, в приведенных журналистом документах отмечается, что финансовую выгоду от проведенного всенародного опроса Зеленского получит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак владеет 50% в ООО "Интерпромфинанс-Безопасность", где еще 50% владеет ООО "Сарыч", которое контролирует днепровский мультимиллионер Александр Дементиенко - экс-младший партнер Виктора Пинчука в Интерпайпе", - отмечается в расследовании.

Так, Дементиенко контролирует кипрскую фирму GEMATO HOLDINGS LIMITED, которая до недавних пор была учредителем ООО "Зе медиа" (ранее называлась "Крунекс").

Кроме того, отмечается, что Александр Дементиенко имеет серьезные связи в РФ.

Например, он продал земельный участок в Севастополе Аркадию Ротенбергу, а фирму "Фрегат-Крым" продал Евгению Пригожину. Интересно, что компанией ООО "ФРЕГАТ-КРЫМ" управлял Мякушко Дмитрий Владимирович, которого Дементиенко записал в бенефициары ООО "Интерпромфіинанс-Безопасность" Ермака", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее писали, что опрос президента Украины Владимира Зеленского организовала и провела компания "Зе Медиа”.

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