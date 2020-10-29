Комісія з проведення конкурсу на посаду голови САП обрала голову та секретаря

Головою комісії стала Катерина Коваль, секретарем – Олена Бусол

Головою комісії стала Катерина Коваль, секретарем – Олена Бусол

Фото: Офіс Генпрокурора

У четвер, 29 жовтня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора завершилося розпочате 13 жовтня перше засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Комісія, яка складається з 11 членів, працювала у складі 10. Один з членів Комісії ще 13 жовтня взяв самовідвід на перше засідання.

В ході засідання було ухвалено низку рішень. Зокрема, визначено форму ухвалення Комісією рішень – кваліфікована більшість з 7 голосів, з яких 5 голосів від членів Комісії, визначених Верховною Радою України, та 2 голоси від членів Комісії, визначених Радою прокурорів України.

Також було обрано Голову Комісії, яка надалі організовуватиме її роботу, та секретаря.

Головою Комісії стала Катерина Коваль, адвокат, заступник голови Союзу юристів України. Секретарем Комісії – Олена Бусол, завідувачка кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім.Володимира Вернадського, доктор юридичних наук.

Під час засідання ухвалено одноголосне рішення про звернення до Генерального прокурора з пропозицією створення робочої групи, яка технічно забезпечуватиме подальшу роботу Комісії.

Крім цього, прийнято за основу Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, 13 жовтня перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закінчилося без результату.

Раніше повідомлялося, що конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.