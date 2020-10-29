21:00  29 жовтня
Білорусь обмежила в'їзд українців на свою територію
20:02  29 жовтня
Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням
17:23  29 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2020, 22:42 2

Комісія з проведення конкурсу на посаду голови САП обрала голову та секретаря

29 жовтня 2020, 22:42 2
Читайте также на русском языке
Головою комісії стала Катерина Коваль, секретарем – Олена Бусол
Головою комісії стала Катерина Коваль, секретарем – Олена Бусол
Фото: Офіс Генпрокурора
Читайте также
на русском языке

У четвер, 29 жовтня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора завершилося розпочате 13 жовтня перше засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Комісія, яка складається з 11 членів, працювала у складі 10. Один з членів Комісії ще 13 жовтня взяв самовідвід на перше засідання.

В ході засідання було ухвалено низку рішень. Зокрема, визначено форму ухвалення Комісією рішень – кваліфікована більшість з 7 голосів, з яких 5 голосів від членів Комісії, визначених Верховною Радою України, та 2 голоси від членів Комісії, визначених Радою прокурорів України.

Також було обрано Голову Комісії, яка надалі організовуватиме її роботу, та секретаря.

Головою Комісії стала Катерина Коваль, адвокат, заступник голови Союзу юристів України. Секретарем Комісії – Олена Бусол, завідувачка кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім.Володимира Вернадського, доктор юридичних наук.

Під час засідання ухвалено одноголосне рішення про звернення до Генерального прокурора з пропозицією створення робочої групи, яка технічно забезпечуватиме подальшу роботу Комісії.

Крім цього, прийнято за основу Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, 13 жовтня перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закінчилося без результату.

Раніше повідомлялося, що конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.

Офіс генпрокурора конкурс САП комісія голова секретар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням
29 жовтня 2020, 20:02
У Полтаві перераховують усі бюлетені на одній із ТВК
29 жовтня 2020, 14:52
У СБУ сказали, скільки людей відправились за ґрати через корупцію цього року
28 жовтня 2020, 13:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »