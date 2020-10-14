09:41  14 жовтня
В Україні за добу зафіксували 5590 нових випадків коронавірусу
12:13  14 жовтня
Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, будуть перевіряти громадян
09:09  14 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2020, 11:44 5

Конкурс на посади в САП: за 5 годин засідання не змогли прийняти жодного рішення

14 жовтня 2020, 11:44 5
Читайте также на русском языке
Засідання почалося з годинної суперечки про роботу комісії
Засідання почалося з годинної суперечки про роботу комісії
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закінчилося без результату. Так, за 5 годин засідання, не прийняли жодного рішення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

Зазначається, що на засіданні комісії, яке тривало з 18:00 до 23:00 вечора, повинні були обрати голову комісії, секретаря комісії та запустити кворум.

Оголошується перерив у нашому засіданні до визначення дати комісії для всіх учасників, щоб масово прийняти участь в продовженні першого засіданні", - зазначив голова.

Також наголошується, що засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Раніше повідомлялося, що конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.

САП конкурс Кандидат посада комісія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »