Конкурс на посади в САП: за 5 годин засідання не змогли прийняти жодного рішення

Засідання почалося з годинної суперечки про роботу комісії

Засідання почалося з годинної суперечки про роботу комісії

Фото: з відкритих джерел

Перше засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закінчилося без результату. Так, за 5 годин засідання, не прийняли жодного рішення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

Зазначається, що на засіданні комісії, яке тривало з 18:00 до 23:00 вечора, повинні були обрати голову комісії, секретаря комісії та запустити кворум.

Оголошується перерив у нашому засіданні до визначення дати комісії для всіх учасників, щоб масово прийняти участь в продовженні першого засіданні", - зазначив голова.

Також наголошується, що засідання почалося з того, що члени комісії більше години сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

Раніше повідомлялося, що конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури триватиме кілька місяців, оскільки, як очікується, будуть сотні претендентів.