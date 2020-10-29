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29 октября 2020, 22:42 2

Комиссия по проведению конкурса на должность главы САП избрала председателя и секретаря

29 октября 2020, 22:42 2
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Председателем комиссии стала Екатерина Коваль, секретарем – Елена Бусол
Председателем комиссии стала Екатерина Коваль, секретарем – Елена Бусол
Фото: Офис Генпрокурора
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В четверг, 29 октября 2020 года, в Офисе Генерального прокурора завершилось начатое 13 октября первое заседание Комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса генпрокурора.

Комиссия, которая состоит из 11 членов, работала в составе 10. Один из членов Комиссии еще 13 октября взял самоотвод на первое заседание.

В ходе заседания было принято ряд решений. В частности, определены форма принятия Комиссией решений – квалифицированное большинство с 7 голосов, из которых 5 голосов от членов Комиссии, определенных Верховной Радой Украины, и 2 голоса от членов Комиссии, определенных Советом прокуроров Украины.

Также были избраны председатель Комиссии, которая в дальнейшем будет организовывать ее работу, и секретарь.

Председателем Комиссии стала Екатерина Коваль, адвокат, заместитель председателя Союза юристов Украины. Секретарем Комиссии – Елена Бусол, заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук.

Во время заседания принято единогласное решение об обращении к Генеральному прокурору с предложением создания рабочей группы, которая технически будет обеспечивать дальнейшую работу Комиссии.

Кроме этого, принято за основу Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, 13 октября первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре закончилось без результата.

Ранее сообщалось, что конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.

Офис генпрокурора конкурс САП комиссия глава секретарь
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