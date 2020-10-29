Комиссия по проведению конкурса на должность главы САП избрала председателя и секретаря

Председателем комиссии стала Екатерина Коваль, секретарем – Елена Бусол

Председателем комиссии стала Екатерина Коваль, секретарем – Елена Бусол

Фото: Офис Генпрокурора

В четверг, 29 октября 2020 года, в Офисе Генерального прокурора завершилось начатое 13 октября первое заседание Комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса генпрокурора.

Комиссия, которая состоит из 11 членов, работала в составе 10. Один из членов Комиссии еще 13 октября взял самоотвод на первое заседание.

В ходе заседания было принято ряд решений. В частности, определены форма принятия Комиссией решений – квалифицированное большинство с 7 голосов, из которых 5 голосов от членов Комиссии, определенных Верховной Радой Украины, и 2 голоса от членов Комиссии, определенных Советом прокуроров Украины.

Также были избраны председатель Комиссии, которая в дальнейшем будет организовывать ее работу, и секретарь.

Председателем Комиссии стала Екатерина Коваль, адвокат, заместитель председателя Союза юристов Украины. Секретарем Комиссии – Елена Бусол, заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук.

Во время заседания принято единогласное решение об обращении к Генеральному прокурору с предложением создания рабочей группы, которая технически будет обеспечивать дальнейшую работу Комиссии.

Кроме этого, принято за основу Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, 13 октября первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре закончилось без результата.

Ранее сообщалось, что конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку, как ожидается, будут сотни претендентов.