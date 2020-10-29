18:26  29 жовтня
У Львові ТВК оголосила остаточні результати виборів мера
20:02  29 жовтня
Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням
17:23  29 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2020, 20:02

Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням

29 жовтня 2020, 20:02
Читайте также на русском языке
Зеновій Холоднюк очолював державну судову адміністрацію шість років
Зеновій Холоднюк очолював державну судову адміністрацію шість років
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вища рада правосуддя звільнила з посади Голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Вищої ради правосуддя.

Керуючись ст. 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ст. 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та ст. 86 Закону України "Про державну службу", 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням з 30 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Зеновій Холоднюк обіймав посаду Голови ДСА України з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.

Нагадаємо, 21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням.

суд звільнення посада голова ДСА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський запропонував прийняти закон про доброчесне судочинство
29 жовтня 2020, 19:50
КСУ планує скасувати мовний закон і земельну реформу - голова НАЗК
29 жовтня 2020, 19:18
ВАКС розглядає 17 справ за статтями, які скасував КСУ
29 жовтня 2020, 17:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »