Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили за власним бажанням

Зеновій Холоднюк очолював державну судову адміністрацію шість років

Зеновій Холоднюк очолював державну судову адміністрацію шість років

Фото з відкритих джерел

Вища рада правосуддя звільнила з посади Голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Вищої ради правосуддя.

Керуючись ст. 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ст. 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та ст. 86 Закону України "Про державну службу", 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням з 30 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Зеновій Холоднюк обіймав посаду Голови ДСА України з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.

Нагадаємо, 21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Зеновія Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням.