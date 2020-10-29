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Стало відомо, коли за держбюджет-2020 візьметься профільний комітет Ради
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29 жовтня 2020, 12:41 3

Стало відомо, коли за держбюджет-2020 візьметься профільний комітет Ради

29 жовтня 2020, 12:41 3
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Ймовірно, це відбудеться 2 листопада
Ймовірно, це відбудеться 2 листопада
Фото: Слуга народу / Facebook
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Комітет Верховної Ради з питань бюджету розгляне законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік наступного тижня. Ймовірно, засідання відбудеться на початку тижня.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує RegioNews.

Зазначимо, заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі раніше повідомив, що засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада. За його інформацією, розгляд бюджету у сесійній залі у першому читанні має відбутися у четвер, 5 листопада.

"Плани розгляду (бюджету, - ред.) на тижні є звичайно. Це термінове питання. Але залежить від того, як комітет оперативно вирішить... Я не впевнений на рахунок 2 листопада (проведення засідання комітету, - ред.), але на початку тижня точно", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада.

Україна закон Слуга народа бюджет фракція
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