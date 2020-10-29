Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра

Во втором туре за кресло городского головы будут соревноваться Андрей Садовый и Олег Синютка

Во втором туре за кресло городского головы будут соревноваться Андрей Садовый и Олег Синютка

Фото: из открытых источников

Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила окончательные результаты первого тура выборов мэра Львова.

Соответствующие данные городской ТИК обнародовало издание ZAXID.NET, передает RegioNews. Согласно официальным результатам подсчета 100% бюллетеней, мэр Львова Андрей Садовый получил 90 812 голосов избирателей (39,96%), его основного конкурента Олега Синютку поддержали 70 504 избирателя (31,03%). Разрыв между двумя основными кандидатами превышает 20 тысяч голосов. Всего в выборах приняли участие чуть более 227 тысяч избирателей. Руслан Кошулинский получил 9,74% (22 123 голосов), Ярослав Рущишин - 4,67% (10 620), Игорь Зинкевич - 3,37% (7 655), Игорь Васюник - 2,95% (6 693), Юлия Гвоздович - 2,3% (5 225). Напомним, экзит-пол: во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.

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