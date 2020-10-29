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29 октября 2020, 18:26 2

Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра

29 октября 2020, 18:26 2
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Фото: из открытых источников
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Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила окончательные результаты первого тура выборов мэра Львова.

Соответствующие данные городской ТИК обнародовало издание ZAXID.NET, передает RegioNews.

Согласно официальным результатам подсчета 100% бюллетеней, мэр Львова Андрей Садовый получил 90 812 голосов избирателей (39,96%), его основного конкурента Олега Синютку поддержали 70 504 избирателя (31,03%).

Разрыв между двумя основными кандидатами превышает 20 тысяч голосов. Всего в выборах приняли участие чуть более 227 тысяч избирателей.

Руслан Кошулинский получил 9,74% (22 123 голосов), Ярослав Рущишин - 4,67% (10 620), Игорь Зинкевич - 3,37% (7 655), Игорь Васюник - 2,95% (6 693), Юлия Гвоздович - 2,3% (5 225).

Напомним, экзит-пол: во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.

Львов голосование Местные выборы Андрей Садовый результат ТИК
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