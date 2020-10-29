Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра
Львовская городская территориальная избирательная комиссия объявила окончательные результаты первого тура выборов мэра Львова.
Соответствующие данные городской ТИК обнародовало издание ZAXID.NET, передает RegioNews.
Согласно официальным результатам подсчета 100% бюллетеней, мэр Львова Андрей Садовый получил 90 812 голосов избирателей (39,96%), его основного конкурента Олега Синютку поддержали 70 504 избирателя (31,03%).
Разрыв между двумя основными кандидатами превышает 20 тысяч голосов. Всего в выборах приняли участие чуть более 227 тысяч избирателей.
Руслан Кошулинский получил 9,74% (22 123 голосов), Ярослав Рущишин - 4,67% (10 620), Игорь Зинкевич - 3,37% (7 655), Игорь Васюник - 2,95% (6 693), Юлия Гвоздович - 2,3% (5 225).
Напомним, экзит-пол: во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.