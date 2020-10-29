В Тернополе городская ТИК завершила прием протоколов с участков
Тернопольская городская территориальная избирательная комиссия завершила прием документов и протоколов от участковых комиссий.
Об этом сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Глушко, передает RegioNews.
По ее словам, в Тернопольской общине голосование организовывали на 103 участках.
Она добавила, что наблюдатели ОПОРЫ фиксировали возможные попытки членов УИК исправлять ошибки в протоколах в помещении ТИК.
Как сообщила председатель Тернопольской городской ТИК Татьяна Семусь, основные проблемы при составлении протоколов УИК о подсчете голосов возникали из-за неосведомленности членов комиссий.
Несмотря на то, что они имели и электронное пособие для членов УИК. И возможность проверить себя в калькуляторе, возможность перебить эти цифры на калькуляторе. Однако какие-то механические ошибки возникали, из-за них мы не могли принять протоколы", - сообщила Семусь.
Напомним, во второй тур местных выборов в областных центрах выходят двое представителей партии "Слуга народа".