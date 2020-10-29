КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів - НАЗК

У агентстві вважають, що Конституційний суд фактично знищує антикорупційну систему

У агентстві вважають, що Конституційний суд фактично знищує антикорупційну систему

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Конституційний суд України позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів", - йдеться у повідомленні.

У агенстві нагадали, що призначення кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату", - зазначив голова НАЗК.

Раніше повідомлялось, що 28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.