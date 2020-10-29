КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов - НАПК

В агентстве считают, что Конституционный суд фактически уничтожает антикоррупционную систему

В агентстве считают, что Конституционный суд фактически уничтожает антикоррупционную систему

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что Конституционный суд Украины лишил его доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов", - говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", - отметил глава НАПК.

Ранее сообщалось, что 28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.