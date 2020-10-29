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29 октября 2020, 09:04

У Зеленского ответили на петицию о ликвидации ОАСК

29 октября 2020, 09:04
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Президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия
Президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос ОАСК и "снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что порядок создания и ликвидации судов в Украине четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

Напомним, петиция к Зеленскому с требованием подать в Верховную Раду проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Владимир Зеленский Офис президента оаск суд права
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