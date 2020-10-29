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29 жовтня 2020, 08:46 4

Через рішення КСУ щодо декларування доведеться закрити 110 справ проти чиновників - НАБУ

29 жовтня 2020, 08:46 4
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У бюро відзначають, що посадові особи, викриті в зловживаннях, уникнуть відповідальності
У бюро відзначають, що посадові особи, викриті в зловживаннях, уникнуть відповідальності
Фото: з відкритих джерел
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У Національному антикорупційному бюро України назвали "політичним" рішення Конституційного суду, яким скасована кримінальна відповідальність за недостовірне декларування. Через це доведеться закрити понад 110 кримінальних справ, в рамках яких розслідують близько 180 фактів навмисного внесення посадовими особами недостовірних відомостей у декларації.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві НАБУ.

"В роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті”, - йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що через рішення КСУ "ніхто не контролюватиме і не матиме права" запитувати про статки суддів і джерела їхнього походження та притягати їх до відповідальності за відповідні порушення.Отже, посадові особи, викриті у зловживаннях, уникнуть відповідальності.

Раніше повідомлялось, що 28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

суд НАБУ декларацїї корупція КСУ
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