Через рішення КСУ щодо декларування доведеться закрити 110 справ проти чиновників - НАБУ

У бюро відзначають, що посадові особи, викриті в зловживаннях, уникнуть відповідальності

У бюро відзначають, що посадові особи, викриті в зловживаннях, уникнуть відповідальності

Фото: з відкритих джерел

У Національному антикорупційному бюро України назвали "політичним" рішення Конституційного суду, яким скасована кримінальна відповідальність за недостовірне декларування. Через це доведеться закрити понад 110 кримінальних справ, в рамках яких розслідують близько 180 фактів навмисного внесення посадовими особами недостовірних відомостей у декларації.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві НАБУ.

"В роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті”, - йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що через рішення КСУ "ніхто не контролюватиме і не матиме права" запитувати про статки суддів і джерела їхнього походження та притягати їх до відповідальності за відповідні порушення.Отже, посадові особи, викриті у зловживаннях, уникнуть відповідальності.

Раніше повідомлялось, що 28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.